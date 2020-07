Die gerade erst gestarteten Verbindungen der Wizz Air ab Salzburg werden wegen Corona großteils wieder ausgesetzt.

Es waren schlechte Nachrichten für den Salzburger Flughafen, die Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Dienstag verkündete. Da viele der neuen Covid-Fälle in Österreich aus dem Westbalkan eingeschleppt wurden, will der Minister die Landeverbote aus Risikogebieten ausweiten.

Durften bisher Flugzeuge ...