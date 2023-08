Wiederaufbau des Zeller Seecamps startete - mehr als acht Millionen Euro werden investiert

Der Großbrand mit mehreren Explosionen beim Seecamp ist ob der dramatischen Bilder noch in vielen Köpfen präsent. Es war Aschermittwoch, der 2. März 2022. Durch großes Glück gab es weder Tote noch Verletzte. Jetzt wird an dem Premium-Standort Neues geschaffen.

So schaute es am Freitag, 25. August, auf der Baustelle aus.

Umgesetzt werden Pläne des Saalfeldener Architekturbüros Hasenauer. "Die Bauarbeiten sind voll im Gang", sagt Oliver Stärz, Geschäftsführer der Freizeitinfrastrukturges.m.b.H. (Freges), die auch das Seecamp betreibt. Die Entkernung des Gebäudes ist zum Teil bereits im Herbst erfolgt, im Juli kam es zum Abriss. "Und mit Anfang August startete der Wiederaufbau."

Mitunter flammte in Zell am See Kritik auf, dass alles zu lange dauere. Diese lässt Stärz nicht gelten: "Wir sind von Anfang an stark dahinter gewesen, den Standort schnellstmöglich wieder zu beleben. Jeder Monat, der uns im Betrieb abgeht, ist wirtschaftlich eine Katastrophe. Wir generieren rund 40.000 Nächtigungen im Jahr." Behördenbescheide, Versicherungsabwicklung, Naturschutzbelange, Architektenwettbewerb, mehrere Vorstellungen beim Gestaltungsbeirat und Überarbeitungen, Aufstellung der Finanzierung des über Acht-Millionen-Euro-Projekts - "für das, was wir alles berücksichtigen haben müssen, ist alles eigentlich rasch gegangen".

Das Ziel ist, Ende April/Anfang Mai mit dem Campingbetrieb loszulegen und Anfang Juli das Restaurant zu eröffnen. Stärz: "Ich freue mich schon sehr. Es wird ein super Projekt an einem wunderschönen Platz umgesetzt."