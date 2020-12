Wiener Soravia-Gruppe steigt bei Projektentwickler planquadr.at ein

Immobilienentwickler Thomas Hofer hat sich einen finanzkräftigen Hälfte-Partner an Bord geholt - mit dem er bereits jetzt ein Hotelprojekt verwirklicht.

Der Salzburger Immobilienentwickler planquadr.at - Eigentümer des Bauprojekts am Rehrl-Platz neben dem Unfallkrankenhaus - hat einen neuen Partner: Immobilien-Tycoon Erwin Soravia hat 50 Prozent an der planquadr.at-Muttergesellschaft gekauft. Deren Geschäftsführer Thomas Hofer sagt, man habe den Zusammenschluss schon vor der Corona-Krise geplant und vollzogen: "Ab einer gewissen Größe ist es sinnvoll, sich einen Partner zu suchen." Aber seine Firma (50 Mitarbeiter; Umsatz 2019: 110 Mill. Euro) sei nach wie vor eigenständig - weil die Muttergesellschaft nur 60 Prozent an der operativen Holding halte. Hofer sieht eine Win-Win-Situation: "Wir sind in Bayern und Westösterreich aktiv, Soravia in Ostösterreich." Befürchtungen, dass sein Unternehmen einen finanzkräftigen Partner gebraucht habe, weist Hofer zurück: Denn beim umstrittenen Bauprojekt am Rehrl-Platz, in das Hofer 50 Mill. Euro investiert, "sind bereits mehr als die Hälfte der 38 Wohnungen verkauft." Zudem gebe es viel Miet-Interessenten für die 17 Gewerbe-Einheiten. Fertig werden soll der Komplex Anfang 2022. Beim Projekt Klosterpark in der Hellbrunnerstraße will Hofer 80 Mill. Euro investieren. Bereit jetzt arbeiten planquadr.at und die Soravia-Tochterfirma IFA zusammen: Sie sind dabei, aus dem ehemaligen Möbel-Treml-Gebäude in der Elisabeth-Vorstadt ein Hotel namens "Residenz Mayburg" zu machen.