Wifi mit Rekordjahr: Wirtschaftskammer Salzburg plant Bauprojekt um 32 Millionen Euro

Die Pläne, das Wifi-Gebäude umfassend zu sanieren und zu modernisieren, stoßen aber nicht überall auf Zustimmung. Die Wirtschaftsliste argumentiert, es sei schlichtweg der falsche Zeitpunkt.

Das Wirtschaftsförderungsinstitut - kurz Wifi - verzeichnete zuletzt ein Rekordjahr. Der Umsatz kletterte von 2020 auf 2021 um 20 Prozent auf 16,7 Millionen Euro. Die Teilnehmerzahl stieg auf 28.900 (plus fünf Prozent), die Zahl der Veranstaltungen wuchs um zwölf Prozent auf rund 2800. So ist es im Vorlagebericht zu lesen, den das Wirtschaftsparlament am Dienstag diskutiert. Nun will die Wirtschaftskammer den Bauteil C, in dem das Wifi untergebracht ist, sanieren und umbauen. Das Gebäude stammt aus 1993. Die Sanierung soll ...