Wikarus: Senoplast Klepsch ist das Unternehmen des Jahres

Die Wirtschaftspreise Wikarus sind vergeben: Der Sieg in der Kategorie Unternehmen des Jahres geht in den Pinzgau. Als beste Neugründung wurde Checklens ausgezeichnet, das mit seinem System, Scanfehler zu erkennen, für Furore im Handel sorgt. Und Dental Manufactoring war in der Kategorie Innovation nicht zu schlagen.

Die Senoplast Klepsch & Co GmbH in Piesendorf erzielte im Vorjahr trotz widriger Weltlage das umsatzstärkste Jahr in der 66-jährigen Firmengeschichte. Dem Hersteller von hochwertiger Kunststoffplatten & -folien punktet auch mit Produktinnovationen wie zuletzt einer neuartigen schmutzabweisenden Möbelfolie . Für das Engagement im Umweltbereich bekam Senoplast im Vorjahr den Energy Globe Salzburg. Bis 2030 will man in Piesendorf klimaneutral zu produzieren.Den zweiten Platz belegte die Alumero Systematic Solutions GmbH mit Sitz in Seeham, dahinter folgten SIG Combibloc in Saalfelden. Commend ...