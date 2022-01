Windhager errichtet ein neues Werk für bis zu 100 Mitarbeiter

Der Salzburger Heizungshersteller Windhager baut seine Produktions-Kapazitäten stark aus. Im oberösterreichischen Pinsdorf (Bezirk Gmunden) entsteht ein neues Werk samt Logistik-Zentrum. Am Standort will sich das Unternehmen ein zusätzliches Standbein mit der Herstellung von Wärmepumpen schaffen. Der Spatenstich soll im Mai 2022 erfolgen, die Fertigstellung ist für Mitte 2023 geplant. Zugleich investiert Windhager auch am Firmensitz in Seekirchen kräftig.

Die Windhager Zentralheizung GmbH in Seekirchen expandiert und baut die Produktionskapazitäten massiv aus. Dazu wird ein neues Werk in Pinsdorf bei Gmunden (OÖ) errichtet - für bis zu 100 Mitarbeiter.

Geschäftsführer Roman Seitweger: "Obwohl wir erst vor kurzem unsere Fertigung modernisiert und den Mitarbeiterstand stark aufgestockt haben, sind wir im Vorjahr schon fast an die Grenzen unserer Kapazitäten gestoßen. Auch was unsere Erwartungen für die kommenden Jahre betrifft, gehen wir in so gut wie allen unseren Märkten von weitern, starken Zuwächsen aus."

Windhager hat in Oberösterreich ein 50.000 Quadratmeter großes Grundstück erworben. Auf diesem soll in den nächsten zwei Jahren eine zusätzliche Produktion sowie ein neues, modernes Logistik-Zentrum errichtet werden. Der Spatenstich ist für Mai 2022 geplant. Mitte 2023 soll das neue Werk in Betrieb gehen.

Im ersten Schritt sollen im Werk in Pinsdorf 40 Mitarbeiter arbeiten. Langfristig geht es um bis zu 100 zusätzliche Arbeitsplätze. Windhager hat sich in den vergangenen Jahren auf die Entwicklung und Herstellung von Heizlösungen für Holz, Pellets und Hackgut spezialisiert. In dem neuen Werk sollen künftig auch Wärmepumpen produziert werden. Geschäftsführer Stefan Gubi: "Wärmepumpen gehören zu den am stärksten wachsenden Bereichen der Branche."

Windhager investiert auch in Seekirchen kräftig: Die Kessel-Produktion in Seekirchen-Zaisberg soll umgebaut und auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Das Konzept sieht vor, dass die neue Kesselfertigung Ende 2022 in Vollbetrieb geht. "Wir verfügen dann über die modernste Biomasse-Kesselproduktion in Österreich."

Windhager (gegründet 1921) beschäftigt 550 Mitarbeiter. Das Unternehmen zählt zu den führenden Heizkesselherstellern in Österreich. Exportanteil: 70 Prozent.