Winterflugplan: Von Salzburg geht es wieder direkt auf die Kanaren

Eurowings fliegt je einmal wöchentlich nach Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa. Neue Angebote gibt es nach Belfast, Moskau und Münster. Laudamotion ist hingegen nicht mehr vertreten.

Der nächste Winter kommt bestimmt, der nächste Winterflugplan noch früher, nämlich am 28. Oktober. Da gibt es auch Veränderungen auf dem Salzburg Airport. Am auffälligsten: Laudamotion, nun mehrheitlich ein Anhängsel von Ryanair, ist im Winterflugplan in Salzburg nicht mehr vertreten. Die bisherigen, fast zeitgleich mit Eurowings durchgeführten Verbindungen nach Palma scheinen nicht mehr auf. Nach Mallorca geht es im Winter mittwochs und freitags mit der Lufthansa-Tochter.