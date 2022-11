"Wir sind kein Schnäppchen": Handelsangestellte protestierten in der Salzburger Innenstadt

Mit Trillerpfeifen, Transparenten und Sprechchören "Wir sind kein Schnäppchen" zogen die Handelsangestellten Mittwoch Vormittag durch die Salzburger Innenstadt. Die Gewerkschaft GPA hat wegen der Handels-KV-Verhandlungen zu Demonstrationen in Wien und Salzburg aufgerufen.

Die bisher dritte Verhandlungsrunde brachte in der Vorwoche kein Ergebnis. Die GPA verwies auf 430.000 Handelsangestellte, für die der Handels-Kollektivvertrag gelte. Die Arbeitgeber boten zuletzt vier Prozent Gehaltserhöhung plus eine Einmalzahlung an. Die Gewerkschaft GPA pocht jedoch auf "eine kräftige und dauerhaft wirksame Gehaltserhöhung."

Die Demonstration in Salzburg führte von der Linzergasse (Platzl) weiter über die Staatsbrücke in Richtung Griesgasse, wo die Abschlusskundgebung stattfand.

Michael Hofer, Handelssekretär bei der Gewerkschaft GPA, in Salzburg: "Das Angebot der Arbeitgeber würde bedeuten, dass 430.000 Handelsangestellte mit der Rekordinflation im Rücken einen großen Reallohnverlust erleiden. Das werden wir nicht zulassen." Der nächste Verhandlungstermin ist für 22. November 2022 angesetzt.