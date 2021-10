Wirbel um Hotelprojekt am Wolfgangsee in St. Gilgen

Nach Tausch von Grundstücken wird der ÖVP-Bürgermeister in St. Gilgen von der SPÖ heftig kritisiert. Hintergrund ist ein Hotelprojekt in Lueg.

Das alte Gasthaus Lueg in St. Gilgen am Wolfgangsee, wo früher die Ischler Bahn vorbeiführte, soll bald zu neuem Leben erweckt werden. Die Stiegl-Brauerei, seit vielen Jahrzehnten auch Eigentümerin, will dort ein Hotel errichten.

Franz Josef Bachmayer, der als Geschäftsführer bei Stiegl für das Projekt verantwortlich zeichnet, erläuterte das Projekt: "Wir haben für unser ursprünglich geplantes Gesundheitshotel keinen Partner finden können und mussten unsere Pläne daher adaptieren. Aktuell arbeiten wir an einem Apartment-Hotel-Projekt. Vor gut zehn Jahren wurde ...