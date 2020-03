Wirtschaftsbund bleibt in Salzburg mit 71,1 Prozent klar vorne, Wahlbeteiligung sank rasant

Das Ergebnis der Wirtschaftskammer-Urwahlen: Der Wirtschaftsbund kam auf 71,1 Prozent (plus 2,46%) der Stimmen, die Grüne Wirtschaft auf 8,66 Prozent (plus 0,35%), die Wirtschaftsliste Salzburg auf 5,99 Prozent (minus 1,68%) , der Salzburger Wirtschaftsverband auf 5,55 Prozent (plus 0,5 %) und die Freiheitliche Wirtschaft Salzburg auf 5,26 Prozent (minus 2,3%), Neos auf 2,16 Prozent (plus 0,23%).

Aus dem Wahlergebnis der Wirtschaftskammerwahlen ergibt sich folgende vorläufige Mandatsverteilung im Wirtschaftsparlament: Der Wirtschaftsbund erhält 50 Mandate (minus 1), die Grüne Wirtschaft drei (minus 1), der Salzburger Wirtschaftsverband zwei (wie bisher), die Freiheitliche Wirtschaft zwei (minus 2).

Sieben Mandate gehen (wie bisher) an die Gemeinsame Liste Salzburger Banken und Versicherungen, fünf (statt bisher acht) Mandate an die Gemeinsame Liste der Salzburger Industrie. Neos - unternehmerisches Österreich (UNOS) verlieren ihr bisheriges Mandat und gehen diesmal leer aus.

Das Wirtschaftsparlament wird sich am 4. Mai neu konstituieren.

In 94 Innungen, Gremien, Fachgruppen und Fachvertretungen haben Salzburgs Unternehmer neu gewählt. Die insgesamt 936 Mandaten (inklusive Minderheitenmandate sowie Mandate in Fachgruppen ohne Wahl) in 69 Fachorganisationen verteilen sich folgendermaßen: Wirtschaftsbund 710 Mandate, Grüne Wirtschaft 51 Mandate, Salzburger Wirtschaftsverband 37 Mandate, freiheitliche Wirtschaft 35 Mandate, Wirtschaftsliste Salzburg 43 Mandate, Neos (UNOS) acht Mandate.

"Der tagtägliche Einsatz für Salzburgs Unternehmerinnen und Unternehmer in den Gemeinden, in der Kammer, im Land und auf Bundesebene wurde zu recht honoriert. 71,1 Prozent der Stimmen sind in Anbetracht des sehr hohen Ausgangsniveaus ein sensationelles Ergebnis", kommentierte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) das Ergebnis des Wirtschaftsbundes.

Wahlbeteiligung betrug 38,7 Prozent

Bei der WK-Wahl waren 38.120 Unternehmerinnen und Unternehmer mit 49.218 Wahlrechten (2015: 34.636 Kammermitglieder mit 45.392 Wahlrechten) zur Wahl aufge-rufen. Bei der WKS-Wahl 2020 wurden insgesamt 19.048 Stimmen abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 38,7% (2015: 49,21%).

13 "wahlwerbende Gruppen" (inklusive zwei Namenslisten) traten zur WK-Wahl 2020 an. Sie haben insgesamt 330 gültige Wahlvorschläge eingereicht.

Vom 2. bis 5. März haben Salzburgs Unternehmerinnen und Unternehmer in den Wahllokalen und mit insgesamt 8.329 Wahlkarten ihre Interessenvertreter in die 94 Innungen, Gremien, Fachgruppen und Fachvertretungen der WKS neu gewählt. Die WKS-Wahl ist eine Urwahl in diesen Fachorganisationen, alle weiteren Besetzungen bis hin zum Wirtschaftsparlament, das sich am 4. Mai neu konstituiert, ergeben sich durch indirekte Wahl aus diesem Urwahlergebnis.

Konkret gewählt wurde in 69 Fachorganisationen. In 24 Fachorganisationen wurde nur ein einziger Wahlvorschlag eingereicht. In diesem Fall werden die Kandidaten mit dem Wahltag als gewählt erklärt.



Quelle: SN