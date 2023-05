Salzburgs Start-up des Jahres: Die jungen Wilden aus Grödig bauen auf Yakisugi

Die Wirtschaftspreise Wikarus sind vergeben. In der Kategorie Start-ups gewann die Grödiger Firma Ennobled. Zum Unternehmen des Jahres wurde die Alumero GmbH in Seeham gekürt. In der Kategorie Innovation gewann die A&C Automationssysteme GmbH und Hotelier Peter Hettegger wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

BILD: SN/WIRTSCHAFTSKAMMER/ANDREAS HAUCH Die Neugründung des Jahres: Ennobled-Gründer Bernhard Moser undVertriebsleiterin Elisabeth Burbach mit ihrem begehrten, geflämmten Holz. BILD: SN/WIRTSCHAFTSKAMMER/ANDREAS HAUCH Das Unternehmen des Jahres heißt Alumero aus Seeham. Im Bild Inhaber Manfred Rosenstatter (vorn) und Prokurist Johannes Zwisler. BILD: SN/WIRTSCHAFTSKAMMER/ANDREAS HAUCH A&C aus der Stadt Salzburg waren in der Kategorie Innovation nicht zu schlagen: Im Bild Michael Göbl (Geschäftsführer, r.) und Florian Maislinger (F&E). BILD: SN/HETTEGGER/ANDREAS HAUCH Peter Hettegger, Senior vom Wellnessresort Edelweiss in Großarl, wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet.