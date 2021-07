Wirtschaftsverein versorgt Ramingstein

Seit über 80 Jahren betreibt der Wirtschaftsverein Tamsweg dort eine Filiale. Künftig soll der Nahversorger in das neue Projekt "WiR 2.0" übersiedeln.

Seit 2016 finden Gespräche über die Nahversorgung in Ramingstein statt. Zwischenzeitlich kam neben dem Wirtschaftsverein auch ein weiterer Anbieter ins Spiel. Am Ende hat sich die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 8. Juli für den Wirtschaftsverein Tamsweg und somit für künftig einen Nahversorger im Ort entschieden.

Bürgermeister Günther Pagitsch (SPÖ): "Kernziel des Projektes ,WiR 2.0' war und ist die Aufrechterhaltung der Nahversorgung und damit die Absicherung von Arbeitsplätzen im Ort."

Vizebürgermeister (ÖVP) und Projektkoordinator Leonhard Kocher: ...