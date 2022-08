Wittek in Golling: Bekannte Weberei ist insolvent

Über die Designweberei Wittek in Golling wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Geschäftsführerin Evelin Wittek peilt keine Weiterführung an.

In den 1970er-Jahren gründete Wolfgang Heger die Weberei in Golling, 2004 übernahm das aus Deutschland stammende Ehepaar Walter und Evelin Wittek die Geschicke. Nun steht das Unternehmen vor dem Aus. Evelin Wittek zeigte sich in ihrer ersten Reaktion emotional: "Für mich ist das sehr traurig, wir waren die letzte Maschinenweberei im Land Salzburg."

Nach dem Unfalltod ihres Ehemanns vor drei Jahren habe sie versucht, das Unternehmen zu erhalten, sagt die 65-Jährige. "Ich habe es nicht geschafft." Angesichts von ...