Im Sommer wird das Angebot mit Bukarest und Skopje um zwei spannende Destinationen im südosteuropäischen Raum erweitert.

Vorerst sind drei Strecken ab Salzburg geplant. Man arbeite aber an einer Ausweitung des Angebots, heißt es vom Salzburger Flughafen.

Zuletzt hatte die Pandemie die Salzburg-Streckenpläne der Wizz Air durchkreuzt, ab Februar geht die ungarische Billigfluglinie am Salzburger Flughafen aber an den Start. Mit 8. Februar fliegt Wizz Air von Salzburg aus drei Mal wöchentlich den London Luton Airport an ...