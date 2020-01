WK-Wahl: Streit um Antreten der Neos

Der Wirtschaftsbund startete als erste Fraktion in den Wahlkampf um die Sitze im Wirtschaftsparlament. Überschattet wird der Wahlkampf-Start aber von der Frage, ob die Zurückweisung etlicher die Neos-Kandidaten zulässig ist - oder nicht.

38.447 Unternehmer im Bundesland sind von 2. bis 5. März aufgerufen, ihre Vertreter in der Wirtschaftskammer (WK) zu wählen. Nacheinander laden die Fraktionen zu Wahlkampf-Auftaktveranstaltungen. Am Mittwoch startete die mit Abstand größte, der ÖVP-Wirtschaftsbund (WB), mit einem Medientermin in einer ...