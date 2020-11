Wo Kuchen ist, da ist auch Hoffnung: Salzburger Traditionskonditorei liefert jetzt erstmals

Die Coronapandemie hat in der Schatz-Konditorei den Anstoß dafür gegeben, endlich umzusetzen, was schon länger geplant war - einen Online-Shop und ein Lieferservice.

"Wo Kuchen ist, da ist auch Hoffnung" steht auf den rosaroten Flyern, die in der Konditorei Schatz aufliegen. Gabi Scheffenacker, deren Vater 1983 die Konditorei übernommen hat, lächelt, denn auf den rosaroten Flyern steht auch, dass die Traditionsbäckerei ab sofort liefert - Hoffnung in Form von Kuchen. Seit Jahren habe sie gesagt, das - und den ebenfalls neuen Onlineshop - brauche die seit 1877 bestehende Schatz-Konditorei. "Wir hatten aber immer so viel zu tun", sagt sie. Die Coronapandemie und der ...