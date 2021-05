Wo Menschen zählen, nicht nur die Ware

1975 startete EZA als Pionier des fairen Handels. Zu wissen, wer hinter gekauften Produkten steht: Die Idee sei gut wie eh.

Es seien die kleinen Erfolge, die schwere Zeiten leichter erträglich machten, sagt EZA-Chefin Daniela Kern. Wie jener Bericht des Leiters der Näherei in Mumbai, wo Bewohnerinnen des Slums aus Biobaumwolle T-Shirts und Kleider für EZA Fairer Handel in Weng (Köstendorf) fertigen. Es sei gelungen, alle Mitarbeiterinnen auch während der Coronakrise zu halten, habe er berichtet - auch dank Spenden von Weltläden und EZA. Nach einem Aufruf an Kundinnen seien 100.000 Euro zusammengekommen für jene Partnerbetriebe in den Entwicklungsländern, die am ...