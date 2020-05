Nach nur einem Jahr verlässt der Geschäftsführer das Unternehmen und wechselt mit 1. Oktober als Vorstand zu den Kitzbüheler Bergbahnen.

Christian Wörister (47) verlässt die Salzburg AG. Er wechselt am 1. Oktober als zweiter Vorstand zu den Kitzbüheler Bergbahnen. Die Personalie soll am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Kitzbühel verkündet werden. Wörister: "Das ist für mich eine Riesenchance. Kitzbühel - ...