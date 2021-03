Wohin mit all den Eiern?

Weil Wirte und Hotels zu sind, haben viele Eierbauern große Umsatzeinbußen. Kreative Lösungen sind gefragt - und sei es nur ein Kühlschrank.

Kurz vor Ostern ist für Hühnerhalter üblicherweise Hochsaison. 242 Eier isst jeder Österreicher durchschnittlich im Jahr. Zehn Prozent davon allein rund um Ostern. Weil Gasthäuser und Hotels aber geschlossen bleiben müssen und bunte Eier besonders gern am Wirtshaustisch und in geselliger Runde verzehrt werden, rechnet die Landwirtschaftskammer heuer mit einem Drittel weniger verkaufter Ostereier. Dazu kommen fehlende Eierspeise am Frühstücksbuffet, kein Kaiserschmarren in der Skihütte und sinkender Absatz von paniertem Schnitzel.

"Natürlich trifft uns das in Salzburg genauso", ...