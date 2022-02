Wohnbau in Salzburg: Grünes Licht für Neubau Lanserhof

Planungsausschuss stimmt für 320 Wohnungen

Im Planungsausschuss gab es am Donnerstag einstimmig grünes Licht zum Bebauungsplan für den zweiten Bauabschnitt auf der Lanserhofwiese. An der Moosstraße werden in vier Bauetappen bis 2028 die bestehenden Wohnungen der SALK-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgerissen und 320 Wohnungen neu gebaut. Zudem saniert und errichtet die GSWB 180 geförderte Mietwohnungen. Das Projekt soll in vier Bauetappen bis 2028 umgesetzt werden. Rund um ein Atrium sind vier Gebäude geplant, die jeweils einen eigenen Zugang erhalten. 184 Wohnungen stehen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SALK zur Verfügung. Eine Tiefgarage mit 118 Stellplätzen ist geplant.