Wohnbauprojekt gewann unter 321 Bewerbern den Mobilitätspreis. Zwei weitere Salzburger Projekte wurden ausgezeichnet.

Ein großer Erfolg für Salzburg war am Dienstagabend in Wien die Vergabe des VCÖ-Mobilitätspreises. Beim größten Wettbewerb für nachhaltige Mobilität in Österreich gab es heuer 321 Einreichungen. Von den 13 Preisträgern kommen drei aus Salzburg, darunter der Gesamtsieger: die Stadtgemeinde Zell am See mit der Wohnhausanlage Sonnengarten Limberg, die 2019 eröffnet wird.