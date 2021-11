Wolfgangseer Advent findet statt - mit Einschränkungen

Im Adventmarktgelände in St. Wolfgang gilt ein Konsumationsverbot. In Strobl und St. Gilgen darf gegessen und getrunken werden. Nur Alkohol ist verboten. Tourismusdirektor Hans Wieser sagt: "Wir sind froh, dass wir am 19. November mit dem gesamten Angebot starten können."

SN/bild sn/anton prlic Der Wolfgangseer Advent kann stattfinden – unter Auflagen. Für die Besucher gelten strikte 2G-Auflagen inklusive Maskenpflicht und Registrierung.