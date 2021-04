"YouTube für Chirurgen" geht an den Start

Ein Leistenbruch oder ein Bandscheibenvorfall: Was für erfahrene Chirurgen auf der Tagesordnung steht, ist für junge Ärzte erst einmal eine Herausforderung. Damit Nachwuchsmediziner an besseres Lernmaterial von angesehenen Experten kommen, hat das Start-up Vocationeers mit Sitz in Hallein die Onlineplattform mySebastian gestartet. Ein Jahr lang wurde getestet. Seit Montag ist sie in der Vollversion für Ärzte verfügbar. Diese Woche wird sie auch beim Deutschen Chirurgenkongress vorgestellt.

"Unsere Plattform bietet die Möglichkeit, dass Experten ihre Lern- und Trainingsdaten einfacher ...