Zahl der Firmengründungen in Salzburg bleibt hoch - und weiblich

Die aktuelle Krise, die Kreditfinanzierungen erheblich erschwert, trifft die Startup-Szene. In Salzburg blieben die Neugründungen zuletzt aber überraschend stabil.

2406Unternehmen wurden laut aktuellen Zahlen der Wirtschaftskammer im Jahr 2022 im Land Salzburg neu gegründet. Damit war 2022 die Zahl der Unternehmensneugründungen ungeachtet der vielen Krisen - von Corona bis Teuerungswelle - ähnlich hoch wie in den Vorjahren. In den vergangenen zehn Jahren wurden jährlich zwischen 2100 und 2600 Unternehmen neu gegründet, die Zahl ist also sehr stabil. Knapp die Hälfte der Unternehmen wurde in der Sparte Gewerbe und Handwerk neu gegründet, dahinter folgt die Sparte Handel mit einem Viertel und ...