Zahl der Privatinsolvenzen in Salzburg heuer stark gestiegen

Die durchschnittliche Verschuldung liegt bei 106.600 Euro. Bei den Männern sind die Verbindlichkeiten höher als bei den Frauen. Die meisten Insolvenzfälle entfallen auf die Altersgruppe der 40- bis 59-Jährigen. Bei den Jungen ist die Verschuldung besonders stark gestiegen.

Die Zahl der Privatinsolvenzen hat in den ersten neun Monaten des Jahres in Salzburg von 264 auf 293 zugenommen. Dabei entfielen 187 Fälle auf Männer und 106 auf Frauen. Die durchschnittliche Verschuldung lag bei 106.600 Euro. Das meldet der Alpenländische Kreditorenverband (AKV). Männer weisen mit 114.500 Euro den höheren Schnitt auf. Bei den Frauen sind es 92.600 Euro. Die meisten Insolvenzfälle (140) werden in der Alterskategorie der 40- bis 59-jährigen Schuldner verzeichnet. Auch in dieser Altersgruppe entfällt ein Großteil der Verfahren auf Männer (87).



Die Jungen tappen immer öfter in die "Schuldenfalle"

Im Schnitt sei die Verschuldung von insolventen Schuldnern unter 24 Jahren österreichweit von 31.400 auf 53.100 Euro gestiegen, heißt es beim AKV. Hauptursache sei falsches Konsumverhalten - insbesondere im Onlinehandel. Durch Ratenkäufe und Verzugsfolgen gehe der Überblick über die Finanzsituation verloren.

Auch die Zahl der Firmeninsolvenzen ist gestiegen

Auch die Zahl der Firmeninsolvenzen ist gestiegen - von 121 auf 134. Davon wurden 116 als Konkursverfahren und 18 als Sanierungsverfahren eröffnet. Die Branchenstatistik wird vom Baugewerbe angeführt - gefolgt vom Handel, der Kfz-Reparaturbranche sowie Beherbergung und Gastronomie. Die größte Insolvenz betraf die Schneiders Bekleidung GmbH mit 104 Dienstnehmern. Bei der Prüfungstagsatzung wurden von der Insolvenzverwaltung 9,062 Millionen Euro als Verbindlichkeitsstand anerkannt.