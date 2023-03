Zell am See baut sich wegen des hohen Strompreises eigenes Kraftwerk

Plus

Der hohe Strompreis hat die Stadtgemeinde Zell am See veranlasst, alte Pläne für ein Kleinwasserkraftwerk im Schmittenbach wieder aus der Schublade zu holen. Die Gemeindevertretung hat in ihrer letzten Sitzung den Beschluss gefasst, das Projekt von 2015 jetzt umzusetzen.

BILD: SN/APA/EXPA/ JFK Im Zentrum von Zell am See.