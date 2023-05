Zell am See: Neue Zustellbasis der Post soll 2024 gebaut werden

Die Post wird "grün" und zieht ins Gewerbeentwicklungsgebiet beim alten Flugplatz um.

So soll die neue Zustellbasis in Schüttdorf aussehen. Baubeginn ist im nächsten Frühjahr.

Die bisherige Zustellbasis im Post-Gebäudekomplex in Schüttdorf (neben dem Hotel Alpenblick) hat ausgedient: Auf einem Grundstück im Gewerbeentwicklungsgebiet in der Nähe des Flugplatzes (hinter der Tierbedarfs- und Tiernahrungshandlung "Fressnapf") entsteht im nächsten Jahr eine neue Postbasis.

Mit 2100 Quadratmetern Nutzfläche soll das geplante Postverteilungszentrum als Drehscheibe für die Zusteller/-innen fungieren, die hier die letzte Sortierung von Briefen, Paketen, Werbesendungen und Printmedien vornehmen, ehe sie auf ihre Zustelltouren im ganzen Bezirk aufbrechen. Durch das stark gestiegene Paketaufkommen in den letzten Jahren konnte man den räumlichen und logistischen Anforderungen am alten Standort (wo nach wie vor die A1 Telekom untergebracht ist) nicht mehr gerecht werden, teilt die Post mit.

Das Projekt wurde kürzlich an ein Generalunternehmen vergeben, derzeit laufen die Detailplanungen und die Ausschreibungen der einzelnen Gewerke. "Vor Mai bzw. Juni nächsten Jahres wird aber noch nicht gebaut", so der Leiter der Hochbauregion West bei der Post, Johann Exenberger. "Vor der Hochsaison im Zustelldienst - das ist die Weihnachtszeit - geht sich das nicht mehr aus." Da das Projekt außerdem in einem vom Naturschutzstandpunkt aus hochsensiblen Gebiet verwirklicht wird, ist es der Post wichtig zu betonen, dass "wir bei dem neuen Gebäude nicht nur generell einen Fokus auf Nachhaltigkeit legen, sondern auch bestrebt sind, umweltschutzrechtlich alles richtig zu machen."

Ersatzlebensräume für die Tierwelt im betroffenen Gebiet

Was das konkret heißt, hat uns auf Nachfrage der Zoologe Martin Kyek vom Institut für Ökologie in Salzburg erklärt: "Normalerweise muss eine Absiedelung der Amphibien vor Ort vorgenommen werden. So etwas dauert mindestens zwei Monate, davon betroffen sind nicht nur Amphibien, sondern auch Schlangen und Eidechsen. Es werden Froschzäune errichtet, auch um eine erneute Zuwanderung zu verhindern. Gleichzeitig müssen für die Tiere jeweils entsprechende Ersatzlebensräume geschaffen werden. Auch geschützte Pflanzen müssen erhoben werden. Die naturschutzrechtlichen Vorgaben sind da sehr streng."

Im Bereich des Flugplatzes sind schon derartige "Ersatz-Biotope" vorbereitet, zum Beispiel neben der Apotheke. "Ziel ist, dass das Gewerbegebiet keine Betonwüste wird, sondern mit derartigen aufgelockerten Bereichen der ,grüne Charakter' des Ortsteils gewahrt bleibt", sagt Michael Urban von Porsche als Vertreter des Grundstückeigentümers, der Familien Porsche und Piëch.

Im Lokalaugenschein zeigt sich, dass die Froschzäune schon stehen. Zwei Botaniker der Firma Ennacon sind gerade vor Ort, um einen Befund der Lebensräume zu erstellen. Es wird statistisch erhoben, ob und in welchem Umfang geschützte Pflanzen vorhanden sind, geschützte Tiere werden "umgesiedelt" - "bis Ende Juni sollte dieser Prozess abgeschlossen sein", so die Biologen.

"Aus Gelb wird Grün" - die Post setzt auf Nachhaltigkeit

Im Zuge des Neubaus will die Post auch die Infrastruktur für einen E-Fuhrpark vorbereiten: Dadurch soll eine CO2-freie Zustellung bis 2030 möglich werden.

Außerdem sind die Errichtung einer Photovoltaikanlage, einer Wärmepumpe für die Beheizung und ein Grünraumkonzept inklusive Gründach geplant.