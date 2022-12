Zell am See: Schmittenhöhe zieht Großprojekt Hochsonnberg zurück

Nach 16 Jahren Vorarbeit und Verfahren war eine Genehmigung nicht in Sicht. Das Unternehmen denkt über Alternativen nach.

Die Zeller Schmittenhöhebahn hat am Mittwoch den Antrag auf Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt Hochsonnberg zurückgezogen. Mit einer Zubringerbahn und drei Liften im Höhenbereich sollte das Skigebiet Richtung Piesendorf erweitert werden. Wegen der Eingriffe in die Natur wäre eine Genehmigung nur bei großem öffentlichen Interesse möglich. Und die Schmittenhöhebahn AG sieht keine Chance, dass diese Genehmigung in naher Zukunft erfolgen könnte. Schmitten-Vorstand Erich Egger sagt: "Wir müssen erkennen, dass wir das für unser Unternehmen so wichtige Projekt nicht wie geplant umsetzen ...