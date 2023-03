Zell baut sich wegen des hohen Strompreises eigenes Kraftwerk

Im Zentrum von Zell am See.

Der hohe Strompreis hat die Stadtgemeinde Zell am See veranlasst, alte Pläne für ein Kleinwasserkraftwerk im Schmittenbach wieder aus der Schublade zu holen. Die Gemeindevertretung hat in ihrer letzten Sitzung den Beschluss gefasst, das Projekt von 2015 jetzt umzusetzen.

Bürgermeister Andreas Wimmreuter (SPÖ) sagt: "Bei den derzeitigen Strompreisen ist es wirtschaftlich natürlich etwas ganz anderes als 2015. Das Kraftwerk hätte sich in wenigen Jahren amortisiert." Der Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist.

Bei dem Kraftwerk ...