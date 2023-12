Zell am See: Frischer Wind in altem Feinkostladen

Nach drei Lumpi-Generationen sind jetzt die Schmiderers am Werk: In der Zeller Seegasse soll es "die besten Spezerei- und Delikatesswaren" geben.

"Nach 17 Jahren fröhlichen Schaffens war es an der Zeit, unser geliebtes Geschäft in jüngere Hände zu legen. Wir übergeben mit einem sehr guten Gefühl an unsere Nachfolger", verkündeten Peter und Arja Lumpi bei ihrem Abschied.

Aus Feinkost Lumpi wurde jetzt Feinkost Schmiderer. "Es ist ganz was Lässiges für uns, dass wir diesen Traditionsbetrieb im Baderhaus, das im 16. Jahrhundert gebaut worden ist, weiterführen dürfen. Es geht mit neuem Schwung los", sagt der ausgezeichnete Patissier Lukas Schmiderer, der mit seiner Frau Julia seit 1. Dezember den Laden führt. Auf einem Plakat ist schon seine Handschrift zu lesen. Von den "besten Spezerei- und Delikatesswaren" ist zu lesen. Spezereien? Es ist ein veralteter Begriff für sehr feine Speisen - der zugleich Lukas Schmiderers Liebe für das Historische zur Geltung bringt. Grundsätzlich wurde am Konzept aber nicht allzu viel umgekrempelt: "Wir übernehmen ein sehr gut funktionierendes System". Viele Pinzgauer Spezialitäten wie ein Zeller Bergkäse finden genauso Platz wie eine feine Weinauswahl oder bretonische Sardinen. Der neue Hausherr macht Gusto für einen Besuch in der Seegasse 6: "Es gibt in der Weihnachtszeit das hausgemachte Kletzenbrot, jede Woche mehrmals frisch unsere legendären Kaspressknödel und jeden Dienstag einen Schweinsbraten." Insgesamt ist das Geschäft eine kulinarische Schatzkammer, in der man "am besten selbst auf Entdeckungsreise geht".