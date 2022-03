Zeller Apotheke verkauft "Bergblut"

Apothekerin Ulrike Holleis von der Seeapotheke in Zell am See startet mit Beginn der Fastenzeit eine Kooperation mit Josef Jenewein, Inhaber der Firma Bergblut in Kirchberg in Tirol. Bergblut produziert kaltgepresste Biosäfte und Biosuppen mit Zutaten aus der Region. Am 2. und 3. März jeweils von 10 bis 18 Uhr kann man die Produkte in der Apotheke verkosten und ab diesem Zeitpunkt auch kaufen. Holleis sagt, die Fastenzeit sei eine gute Gelegenheit, um auf gesündere Ernährung umzustellen.