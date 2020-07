Zellstoffproduzent liefert Biotreibstoff aus Hallein

Die Bioethanol-Anlage der AustroCel soll im November in Betrieb gehen. Geschäftsführer Jörg Harbring spricht von umweltfreundlicher Nutzung von Abfallprodukten der Zellstofferzeugung. In die Anlage werden mehr als 40 Millionen Euro investiert.

Die AustroCel gehört zu den größten Ökostromerzeugern in Österreich. Derzeit wird auf dem Areal in Hallein eine Bioethanol-Anlage um mehr als 40 Millionen Euro errichtet, die rund ein Prozent des bundesweiten Benzinverbrauchs decken soll. LH-Stv. Heinrich Schellhorn: "AustroCel ist ein Vorzeigebetrieb in Sachen Nachhaltigkeit und Innovationskraft. Nicht nur in unserem Bundesland, sondern österreichweit. Es ist eine Freude zu erleben, mit wie viel Engagement hier an zukunftsweisenden Themen wie Energiewende, Ressourcenschonung und klimaschonender Produktion gearbeitet wird."



320 Waggons Bioethanol pro Jahr gehen an die OMV

Mit dem Bau der Anlage wurde im Juli 2019 begonnen. Im November soll sie in Betrieb gehen. Geschäftsführer Jörg Harbring von der AustroCel: "Aus Abfallprodukten der Zellstofferzeugung werden 30 Millionen Liter Biotreibstoff pro Jahr hergestellt, der dann in 20 Zügen mit je 16 Waggons zur OMV transportiert wird. Unser Kerngeschäft liegt in der effizienten, nachhaltigen und umweltfreundlichen Nutzung des Rohstoffs Holz, der zur Produktion von hochwertigem Textilzellstoff und Bioenergie verwendet wird."



Seit November 2019 ein Partner für Salzburg 2050

"Mit AustroCel haben wir einen starken Salzburg-2050-Partner, der mit seinen Ideen und seiner Umsetzungskraft tatkräftig mithilft, Salzburg bis zum Jahr 2050 klimafit zu machen", betont Umweltreferent Schellhorn. Das Unternehmen mit seinen 275 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat diese Partnerschaft mit dem Land im November 2019 abgeschlossen und sich verpflichtet, die Klima- und Energieziele des Landes mitzutragen und zu unterstützen.



Umstellung der Dienst- und Arbeitsfahrzeuge bis 2023

Dies spiegelt sich unter anderem auch in der firmeneigenen AustroCel-Klimastrategie wider. Kernpunkte sind die Bereitstellung von Strom und Wärme gänzlich ohne fossile Primärenergieträger in Etappen bis 2030, die Umstellung des Betriebs aller Dienst- und Arbeitsfahrzeuge bis 2023 auf emissionsarme Antriebssysteme sowie die Forcierung der Stromerzeugung aus Windkraft und zusätzlichen Photovoltaik-Anlagen.



Land Salzburg sieht AustroCel als Vorreiter

"AustroCel ist ein Beweis dafür, wie innerbetriebliches Engineering und eine ernsthafte Beschäftigung mit Umwelt und Energie dazu führen, zusätzliche Standbeine abseits vom ursprünglichen Kerngeschäft aufzubauen und so im Sinne der Ressourceneffizienz anfallende Abfall- oder Nebenprodukte weiter zu nutzen. Seien es Strom, Wärme oder nunmehr auch bald Treibstoffe", so das Resümee von LH-Stv. Schellhorn.



Quelle: SN