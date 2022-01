Zellstoffwerk in Hallein muss noch warten

Laut Bezirkshauptmannschaft ist der gefahrlose Betrieb bei AustroCel nicht sichergestellt.

Seit dem tödlichen Arbeitsunfall am 2. Juni 2021 steht die Produktion bei AustroCel in Hallein still. Es gibt eine weitere Verzögerung. Als neues Ziel für die Inbetriebnahme dürfte nun der Februar angepeilt werden.

Noch liegen keine gewerbebehördliche Genehmigung und kein Sonderalarmplan vor. "Es sind einige Dinge zu erledigen", bestätigt Bezirkshauptmann Helmut Fürst. "Ein gefahrloser Betrieb muss von der Firma entsprechend nachgewiesen werden. Das ist eine Bringschuld." An der Behörde liege die Verzögerung nicht. Man habe mit höchster Sorgsamkeit ...