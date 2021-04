Zinkenlifte: Lärmschutz für Anrainer und Ausbau der Beschneiung

Hallein investiert heuer eine halbe Million Euro in die Zinkenlifte auf dem Dürrnberg - eine hundertprozentige Tochtergesellschaft. Das wurde in der Beiratssitzung am Dienstag beschlossen, ein formaler Beschluss soll am Donnerstag im Gemeindeparlament fallen.

Geplant ist einerseits, rund 100.000 Euro in Lärm- und Sichtschutz auf dem Parkplatz an der Talstation zu investieren. In der Vergangenheit habe es immer wieder Beschwerden von Anrainern gegeben, wenn Skitourengeher erst gegen Mitternacht die Autotüren knallen lassen.

...