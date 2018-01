Zotter schließt Laden in der Salzburger Altstadt

Am kommenden Samstag können Schokoliebhaber das letzte Mal bei Zotter am Herbert-von-Karajan-Platz einkaufen.

Denn der kleine Laden schließt wegen Umbauarbeiten. Vermieter Andreas Gfrerer von der Blauen Gans braucht zwei Quadratmeter Platz für eine technische Anlage. "Zudem waren die 36 Quadratmeter für Zotter ohnehin zu klein, das Geschäft läuft gut", sagt Gfrerer. Zotter sei auf der Suche nach einem neuen Geschäft in gut frequentierter Lage.

Bis Mai will Gfrerer sein Lokal wieder vermietet haben. "Dann ist mein 20-jähriges Jubiläum bei der Blauen Gans." Eine Einschränkung gibt es aber: "Ich will keinen Souvenirladen als Mieter."

Der Schokolade-Hersteller Josef Zotter ist vor allem wegen seiner kuriosen Kompositionen bekannt. Er mischt etwa geriebene Schweinsgrammeln mit Milchschokolade. In der Saison 2017-2018 gibt es Pina Colada und Gin Zitronic, "weil Gin gerade so angesagt ist", heißt es in der Aussendung. Zotter mischt aber heuer auch Brennessel in seine Schokolade, die angeblich aber nicht brennen. Der Name der Kreation: Fake-Chocolate, insipriert vom amtierenden US-Präsidenten.

Josef Zotter gründete das Familienunternehmen 1987 in der Glacisstraße in Graz. 1996 war er pleite. 1999 wagt er einen Neustart am Hof seiner Eltern: "Es war damals der billigste Ort für einen Neubeginn", sagt Zotter. In Riegersburg enstand 2007 das Schokoladen-Theater, bei dem Gäste hinter die Kulissen der Produktion blicken können. Es gibt aber auch einen Mini-Doppelmayr-Sessellift, der die Trinkschokolade liefert. Ein Schokoladen-Theater gibt es zudem seit 2014 in Shanghai.