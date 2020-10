Zu Kaviar und Trüffel kommt Wein: Weinloft wechselt den Besitzer

In der Salzburger Vinothekenszene gibt es einen bemerkenswerten Wechsel: Erwin Rieger, der sich als Großhändler mit einem Schwerpunkt für edle Weine aus Italien und Frankreich seit Jahrzehnten einen Namen gemacht hat, verkauft sein Unternehmen. Neuer Eigentümer des Weinloft in der Bayerhamerstraße in Schallmoos ist Peter Schmutz, der bisher auf den Import von exklusiven Spezialitäten wie Kaviar und Trüffel spezialisiert war.

Erwin Rieger, der das Unternehmen mit seiner Frau Sylvia aufgebaut hat, stellte seinen Nachfolger den Stammkunden so vor: "Als wahrer Genussmensch ist er ein würdiger Nachfolger, der das Weinloft mit viel Engagement kulinarisch noch mehr erweitern wird. Das Datum für das Softopening am 19. Oktober sollten Sie sich jedenfalls gleich vormerken", schrieb der Weinhändler in einem Newsletter. Schmutz habe sich schon länger für das Weinloft interessiert, sagte der 54-jährige Rieger. Nun habe der Zeitpunkt für die Übernahme gepasst. ...