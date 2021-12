Zu lasche Kontrollen: Dem Handel in Salzburg drohen bald schärfere Auflagen

Das Geschäft lief am offenen Einkaufssonntag gut. Impfnachweise wurden aber nur spärlich kontrolliert. Das könnte sich bald ändern. Wenn sich die Lage zuspitzt, will das Land Salzburg lückenlose Kontrollen aller Kunden anordnen.

Es gibt ihn tatsächlich - den Lockdown für Ungeimpfte. Und zwar beim Salzburger Christkindlmarkt. Dort bildet sich bereits am Sonntagvormittag eine Schlange vor der "G-Kontrolle - Bandausgabe". Nur wer 2G-Nachweis, Lichtbildausweis und Maske dabeihat, wird - mit Band - von der Security eingelassen.

Wer sich die Mühe ersparen will, geht ein paar Schritte weiter in eines der Altstadtgeschäfte shoppen. Dort merkt man nichts vom Lockdown für Ungeimpfte - es wird so gut wie nicht kontrolliert, ...