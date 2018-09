Zug auf den Namen "St. Johann im Pongau" getauft

Eine Talent-Nahverkehrsgarnitur fährt künftig mit einem Gemeindebranding durch das Land. Wo St. Johann drauf steht, ist auch St. Johann drinnen: Ansichten aus der Pongauer Stadt zieren die "rollende Galerie".

Seit Freitag ist das Gemeindegebiet von St. Johann im Pongau um rund 100 Quadratmeter größer - zumindest symbolisch. Eine Talent-Nahverkehrsgarnitur der ÖBB fährt mit dem Stadtwappen und dem Schriftzug "St. Johann im Pongau" durch Salzburg. Wo St. Johann drauf steht ist natürlich auch St. Johann drin: Bilder aus der Gemeinde sind in der wohl meistfrequentierten Galerie Salzburgs - der S-Bahn - drei Monate auf ihrem Weg durch Salzburg ausgestellt. Bürgermeister Günther Mitterer, Stephanie Mayr vom Tourismusverband St. Johann-Alpendorf und Regionalmanager Wolfgang Piesch von der ÖBB-Personenverkehr AG "tauften" den Zug feierlich am Bahnsteig in St. Johann.



Öffentliche Verkehrsmittel sind "die einzige richtige Alternative"

Wolfgang Piesch: "Wir wollen noch mehr Menschen zum Umsteigen auf die umweltfreundliche Bahn bewegen. Damit es auch noch einen persönlicheren Bezug zur S-Bahn gibt, haben wir dieses Projekt unter dem Motto ,Salzburg kommt besser an - die S-Bahn in der Region' dieses Projekt ins Leben gerufen. Ich bin mir sicher, dass sich unsere Fahrgäste aus St. Johann mit ,ihrem Zug' verbunden fühlen."

Auch für Bürgermeister Günther Mitterer hat die S-Bahn eine besondere Bedeutung: "Bei den zunehmenden Stauproblemen auf den Straßen sind die öffentlichen Verkehrsmittel die einzig richtige Alternative. Die Stadtgemeinde St. Johann motiviert ihre Bürgerinnen und Bürger auf die Bahn umzusteigen und stellt kostenlose Tickets zur Verfügung. Mit den schönen Bildern von St. Johann ist die Zugfahrt noch ein größeres Erlebnis."

Die ÖBB wollen das Projekt auf mehrere Gemeinden ausweiten

Die ausgestellten Bilder sind bis Anfang Dezember im Talent-Zug auf den Salzburger Schienen auf Reisen. Um noch mehr Salzburgerinnen und Salzburger von den Vorteilen der umweltfreundlichen Bahn zu überzeugen ist das Projekt für weitere Gemeinden im Bundesland Salzburg geplant.



Quelle: SN