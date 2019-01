"Zugewinne der Wirtschaft fairer mit den Arbeitnehmern teilen!"

Seit 2004 leitet die gebürtige Gniglerin Heidi Hirschbichler den Salzburger ÖGB als Geschäftsführerin. Die Aufgaben haben sich nicht geändert: bessere Bedingungen für die Arbeitnehmer erkämpfen.

Redaktion: Frau Hirschbichler, wie geht es Ihnen an der Spitze einer Arbeitnehmervertretung?

Heidi Hirschbichler: Mit der derzeitigen Bundesregierung, die als Erstes gleich den 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche eingeführt hat, nicht so gut. Vor allem die Art und Weise, wie sie das gemacht hat, ohne die Einbindung der Sozialpartner, das war ein hinterhältiger Angriff.



Hat sich in jüngster Zeit etwas verändert?

Ja, es wird arbeitnehmerfeindliche Politik gemacht. Es geht um gezielte Angriffe auf die Arbeitnehmerschaft, um die Zerstörung des Sozialstaats und damit auch der Demokratie. Die Gewerkschaft sieht das nicht parteipolitisch, sondern misst die Regierung an dem, was sie für Arbeitnehmer tut.



Wie können Sie als Arbeitnehmervertretung für Ihre Mitglieder arbeiten und was wollen Sie erreichen?

Durch unsere Stärke können wir uns wehren, das hat man bereits bei der ersten Demonstration in Wien auf dem Heldenplatz gesehen. Die Angriffe werden wir nicht hinnehmen und bei den jüngsten Kollektivvertragsverhandlungen haben wir unsere Kraft gezeigt.