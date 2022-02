Zukunft von Solaranlage am Berg ist ungewiss

Ein Unternehmer will eine seit 20 Jahren bestehende Photovoltaik-Freifläche in Werfenweng modernisieren und erweitern. Das Land lässt ihn in Sachen Genehmigung zappeln.

SN/brandpower Ein Bild aus besseren Zeiten, Die PV-Anlage auf dem Eulersberg in Werfenweng ist mittlerweile beschädigt.