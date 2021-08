Zum 100-Jahre-Jubiläum eröffnet Windhager die Erlebniswelt

Die "World of Windhager" bietet in verschiedenen Themenwelten einen spannenden Einblick in die Welt des Heizens und in die Firmengeschichte des Seekirchner Heizungsspezialisten.

SN/sw/strübler Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, Firmeninhaber Gernot Windhager und Bgm. Konrad Pieringer eröffneten die neue „World of Windhager“ (rechts Moderatorin Kathi Wörndl).