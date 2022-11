Zum Fürchten schön: Gangl-Perchtenmasken - der Junior hält beim Schnitzen die Tradition hoch

Gangl-Masken kennt man nicht nur im Pongau. Der Junior führt das Aufbauwerk seines Vaters in St. Johann fort. Neue Passen beleben das Handwerk.

Ohne Leidenschaft geht gar nichts. Die Schnitzerei ist erst in zweiter Linie ein Geschäft. Sie lebt von der Passion. Philipp Gangl hat sie quasi in die Wiege gelegt bekommen. Von klein auf wuselte er in der Werkstatt seines Vaters Wolfgang Gangl umher. Und auch wenn er in der Jugend andere Wege ging: Das Schnitzen ließ ihn nie ganz los, und seit 2010 fertigt Philipp Gangl eigene Masken.

Aus einem einzigen Stock Zirbenholz eine schaurig-schöne Perchtenmaske zu schnitzen: Das ...