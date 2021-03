Zum Haareraufen: Nach dem Ansturm kam für Friseure der große Absturz

Wer nach dem Lockdown eine neue Frisur wollte, brauchte viel Geduld. Seit Anfang März klagt die Branche in Salzburg aber nun über leere Salons.

Die Zeiten, als man bei Salzburgs Friseuren keinen Termin mehr bekam oder mindestens zwei Wochen darauf warten musste, sind vorbei. Nun gibt es in vielen Salons die Klagen, dass das Geschäft nur mehr schleppend läuft und die Laufkundschaft immens fehlt.

Eine Entwicklung, die Wolfgang Eder, Bundesinnungsmeister der Friseure, nur bestätigen kann und auch in seinem Salon in der Stadt Salzburg täglich miterlebt. So stark der Februar nach dem Ende des Lockdowns auch gewesen sei, so groß sei der ...