Zum Setzling eine Portion Fadenwürmer

Gärtnereien setzen statt auf Gift vermehrt auf Nützlinge wie Florfliege, Marienkäfer oder Fadenwurm. In Neumarkt verkauft man sie auch an die Kunden.

Es kreucht und fleucht in der Gartenwelt Trapp in Neumarkt. Und das mit voller Absicht: Schlupfwespen, Fadenwürmer oder Florfliegen werden in der Gärtnerei eingekauft und gezielt eingesetzt, um mit diesen Nützlingen die Schädlinge unter Kontrolle zu halten. "Natürlich wäre es viel weniger Arbeit, einfach Gift zu sprühen. Aber diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Es ist wichtig, auf die Umwelt zu schauen. Das ist auch eine Gewissensfrage", erklärt Gärtner Georg Bakos, warum er seit einiger Zeit in der Garten- ...