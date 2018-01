Zurück zum Start bei der Suche nach dem Chef

Seit fünf Jahren ist Klaus Ganglberger der Chef der MyElectric - einer Tochter der Salzburg AG. Bei der Ausschreibung hatte er erneut die Nase vorn. Er hat sich aber entschieden, sich beruflich neu zu orientieren. Die Salzburg AG schreibt jetzt neu aus. Interimistisch übernimmt Kurt Nadeje.

Die Salzburg AG befindet sich weiter auf der Suche nach einem Geschäftsführer für die Tochterfirma MyElectric. Klaus Ganglberger, seit fünf Jahren Chef der MyElectric, hat sich in der Ausschreibung zwar als bester Kandidat erwiesen. Der Manager verlässt jetzt aber auf eigenen Wunsch das Unternehmen. Er habe sich entschieden, sich beruflich neu zu orientieren, heißt es in der Salzburg AG. Der Vertrag von Ganglberger läuft per 31. Jänner aus. Deshalb übernimmt Kurt Nadeje (61, Bereichsleiter Vertrieb in der Salzburg AG) ab 1. Februar interimistisch die Funktion. Die Funktion des Geschäftsführers wird neu ausgeschrieben. Die endgültige Entscheidung trifft der Aufsichtsrat.

Der alternative Strom- und Gasanbieter beschäftigt 25 Mitarbeiter

Die MyElectric wurde im Zuge der Stromliberalisierung im Jahr 2000 gegründet - als österreichweit alternativer Strom- und Erdgasanbieter. Beim Unternehmen mit Büros in Salzburg und Wien sind 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Salzburg AG hält 100 Prozent der Anteile.

