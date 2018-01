Zuschüsse für Unternehmen, die Menschen mit Behinderungen beschäftigen

Salzburger Unternehmen können einen Lohnkostenzuschuss für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beantragen, wenn sie Menschen mit Behinderungen beschäftigen.

Soziallandesrat Heinrich Schellhorn nennt das Salzburger Unternehmen die Laube Sozialpsychiatrische Aktivitäten GmbH in Hallein als Beispiel. Es bietet 20 Menschen mit Unterstützungsbedarf einen sicheren Arbeitsplatz. "Dieses Modell ist vorbildhaft für ganz Salzburg", sagte er am Montag.

Bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen können Arbeitgeber um Zuschüsse zu den Lohnkosten über die Behindertenhilfe des Landes ansuchen. Konkret heißt das, dass das Land einen Lohnkostenzuschuss für die Beschäftigung gewährt, der den Unterschied zwischen dem tatsächlichen Wert der Arbeitsleistung des Dienstnehmers mit Behinderungen und dem Arbeitsentgelt ersetzt. Anträge können bei den jeweiligen Bezirkshauptmannschaften oder in der Stadt Salzburg beim Magistrat, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderungen ihren Hauptwohnsitz haben, gestellt werden.

"Wir stellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, die bereits bei uns die Qualifizierungsmaßnahmen in Anspruch genommen haben, jedoch noch nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß gefasst haben oder weil sie sich den ersten Arbeitsmarkt nicht zutrauen oder noch Unterstützung brauchen", erklärte Alois Autischer E.-Norman, Geschäftsführer der Laube Sozialpsychiatrische Aktivitäten GmbH. Die Laube Sozialpsychiatrische Aktivitäten GmbH mit sechs Standorten in Salzburg, Hallein, St. Johann, Zell am See und Bischofshofen und Tamsweg ist Arbeitgeber für insgesamt rund 220 Menschen und bietet Menschen mit psychischen Erkrankungen Wohnversorgung, Tagestrukturierung, Qualifizierung, Beschäftigung.

