Zwangspause im Tourismus, Frust bei den Salzburger Hoteliers

Obwohl es kaum Coronainfektionen in Hotels gab, dürfen ab Dienstag keine Touristen mehr beherbergt werden. Das regt Betroffene auf.

Während weite Teile der Wirtschaft weitermachen können, werden Hotels und Restaurants im zweiten Lockdown quasi zugesperrt. "Das ist ein Schlag ins Gesicht", sagt Walter Veit, Hotelier in Obertauern und Sprecher der ÖHV. Es treffe die Falschen. Die Betriebe hätten in den vergangenen Monaten alles getan, um coronakonform zu arbeiten. Mit Erfolg, so Veit. "Wir haben genug Daten, um das zu belegen. Nur drei Prozent der Ansteckungen kommen aus der Gastronomie, der Anteil der Hotellerie ist so gering, dass man ihn ...