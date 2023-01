Zwei "beste Urlaubsdörfer" aus Salzburg

Welttourismus zeichnet Wagrain und Zell am See aus

Die UN Welttourismusorganisation (UNWTO) hat weltweit 32 Tourismusdestinationen mit starkem Nachhaltigkeitsfokus mit dem Siegel "Best Tourism Villages 2022" ausgezeichnet. Von Bewerbern aus über 57 Ländern zählen drei Regionen aus Österreich zu den Preisträgern, zwei davon aus Salzburg: Die Region Zell am See-Kaprun und Wagrain-Kleinarl. Wagrain ist seit Mitte 2022 auch die erste und einzige Destination in Österreich, welche die Global Sustainable Tourism Council (GSTC)-Standards erfüllt. Zell am See ist Klima- und Energie-Modellregion. Bestes Urlaubsdorf Nummer drei aus Österreich ist das ...