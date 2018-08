Zwei Freunde starten per Handy ins Freizeitvergnügen

Sie haben den Computervirus und sind ein super Team. Stefan Sprenger und Christian Müller entwickelten die App "together.social" und bieten Menschen aus der Region eine Plattform zum gemeinsamen Tun in der Freizeit: von Bungee Jump bis zum Stricknachmittag.

Computerspiele waren in der Schulzeit ihre Leidenschaft. Mehr Interesse entwickelte sich bei Stefan Sprenger in der ersten Laptop-Klasse der Hauptschule Viehhausen. Und bei seinem Freund Christian Müller entwickelte sich der Computervirus erst nach seinem Austausch-Schuljahr in Oaxaca vor zehn Jahren. "In Mexiko hatte ich wenig Kontakte mit Computer, zuhause dann umso mehr. Und dann war ich fasziniert davon", sagt er.

Beide sind 25 Jahre alt und schlossen 2016 gemeinsam das Bachelor-Studium in Angewandter Informatik ab, und beide arbeiten als Software-Entwickler: Stefan Sprenger aus Wals-Siezenheim bei Salzburger Banken Software (SBS) in Salzburg-Schallmoos, Christian Müller bei SES in Liefering. Zur Zeit sind sie berufsbegleitend beim Master-Studium und müssen "nur noch die Diplomarbeit schreiben".

Durch einen Zufall hatten die beiden jungen Männer eine Idee, die ihnen eine Menge Arbeit, aber auch Spaß, bereiten sollte. Der Auslöser bei Christian war die Tatsache, dass er für eine Wanderung, die er unternehmen wollte, niemanden aus seinem Freundeskreis dazu überreden konnte. Und Stefan wollte im Winter mal etwas Verrücktes machen: zu Fuß - ohne Schneeschuhe - auf den Schafberg gehen. "Es wäre cool, wenn sich dafür jemand finden könnte", dachte er sich.

So reifte die Idee einer App für eine gemeinsame Freizeitgestaltung, wo viele Nutzer auch ihre Events präsentieren können. "Jeder kann eine App erstellen", sind sich die beiden Computerfreaks einig. Zu zweit freilich sei es viel leichter. Insgesamt ein Jahr haben sie daran gearbeitet. Christian kümmert sich als "Back-End" um Server und Datenbank, Stefan als "Front-End" um die Nutzer. Momentan ist ihre App "together.social" im Google-Play-Store für Android-Systeme herunterzuladen. "Die App für Apple-Systeme ist gerade in Arbeit", sagen sie.

Seit gut einer Woche ist die App "on air", 80 Nutzer haben sich bis dato gemeldet. Damit Geld verdienen ist noch Zukunftsmusik. "Wir müssen erst viele Nutzer haben. Für sie soll die App immer kostenlos sein. Und dann möchten wir Geld lukrieren mit gezielter Werbung aus Betrieben in der Region."

Das Nutzen der App geht nur über Einladungen anderer Nutzer, einer Visitenkarte oder per Mail. "Beim Runterladen der App ist ein Code notwendig." Jeder Nutzer kann bis zu fünf Interessen auswählen. Dieser bekommt dazu dann Vorschläge für Veranstaltungen in seiner Umgebung. "Ein Wanderer wird dann auch von Radl-Events erfahren."

Mit dem Handy die Leute von Smartphone und Computer wegbringen

Ziel der beiden Erfinder ist es, "alle Leute mit gemeinsamen Interessen zusammenzubringen". In der Aktivitätsplattform "together.social" kann man aus fünf Kategorien, wie Bewegung, Natur & Sport, Kreativ & Lifestyle, Spiele & Unterhaltung, Wissenschaft & Technik auswählen.

"Wir beginnen in Salzburg, dann wäre es super, wenn wir darüber hinauswachsen", sagen sie. Ihr Ziel ist es, dass sich die App etabliert und viele Nutzer findet. "Unser magische Schranke sind 10.000 Nutzer, die aktiv was damit tun."

Für die Leserinnen und Leser der FN lautet der Code der App "together.social" FLACHGAU18, gültig bis 30. September.