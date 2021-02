Zwei Lungauer Betriebe backen bald größere Brötchen

Selbst gemachtes Brot und Gebäck liegen voll im Trend. In Tamsweg bauen gleich zwei Betriebe deshalb aus: die Ottingmühle und Backen mit Christina.

Sein eigenes Brot zu backen war früher eine Beschäftigung, der eher ältere Menschen nachgingen, die in der bäuerlichen Kultur verankert waren. Dieses Bild hat sich komplett gewandelt. In den vergangenen Jahren haben immer mehr junge Menschen in Ballungsräumen die Faszination von Sauerteig, Backmalz und Co. entdeckt.

Zwei Lungauer Unternehmen waren von Anfang an nah an diesem Trend. Man könnte sogar sagen, dass eine Lungauerin ihm erst so richtig zum Durchbruch verholfen hat. Christina Bauer aus Göriach begann 2015 ...